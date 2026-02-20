Grave denuncia en California: ICE usa seudónimos para esconder a migrantes hospitalizados

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de denuncias de abogados y familiares ponen al descubierto el uso de "protocolos de apagón" (blackouts), una práctica coordinada entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y diversos hospitales para ocultar la ubicación y el estado de salud de migrantes hospitalizados.

Bajo el argumento de la "seguridad", estos procedimientos están creando una zona gris legal donde los detenidos, incluso en estado crítico, permanecen incomunicados y registrados bajo seudónimos, dificultando cualquier intento de defensa legal o apoyo familiar.

El "código negro": ¿Seguridad o desaparición administrativa?

El uso de seudónimos y la eliminación de nombres en los directorios hospitalarios han sido bautizados por el personal médico como "procedimientos de apagón" o "código negro".

Según los denunciantes, estas tácticas permiten que los pacientes "desaparezcan" del sistema público.

El caso de Julio César Peña: Tras sufrir un derrame cerebral bajo custodia en Glendale, California, su familia pasó días sin saber su paradero. Cuando finalmente lo localizaron, Peña estaba esposado a la cama y sus breves llamadas eran monitoreadas estrictamente por agentes de ICE.

Control total de ICE: Los agentes presentes en los hospitales son quienes deciden quién entra, quién recibe información y cuánta comunicación se permite, desplazando la autoridad del personal médico sobre la privacidad del paciente.

Vulnerabilidad extrema: Los abogados advierten que esta falta de transparencia vulnera derechos constitucionales y puede derivar en una atención médica deficiente, ya que el escrutinio externo es prácticamente inexistente.

Cifras alarmantes: un sistema bajo presión

El aumento de estas prácticas coincide con el incremento masivo de arrestos migratorios bajo la actual administración. La magnitud del problema se refleja en los datos más recientes:

Detenciones: Más de 350,000 personas han sido puestas bajo custodia migratoria en el último año.

Mortalidad: ICE reconoció 32 muertes bajo su custodia en 2025; en lo que va de 2026, ya se registran al menos 6 fallecimientos .

Vacío legal: Aunque estados como California y Maryland han legislado para limitar operativos en hospitales, estas leyes no protegen a quienes ya están arrestados y son trasladados desde centros de detención.

La defensa de las instituciones

Mientras las organizaciones de derechos civiles como el California Immigrant Policy Center denuncian una violación sistemática de derechos raciales y migratorios, los hospitales y autoridades se defienden:

Privacidad: Algunos centros de salud alegan que los seudónimos protegen la identidad del paciente frente a terceros. Seguridad operativa: ICE sostiene que las restricciones son necesarias para evitar fugas o incidentes violentos en recintos civiles.

Sin embargo, para los trabajadores de la salud, estos protocolos complican la ética clínica y dejan a pacientes graves en una situación de indefensión absoluta ante el poder federal.

