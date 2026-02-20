¿Tienes más de 50 años? Expertos recomiendan de forma especial para ti este tratamiento facial a base de avena contra las arrugas

Suscríbete a nuestros canales

Durante el proceso de envejecimiento también causa la perdida de colágeno, por ello, aparecen las arrugas, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Asimismo, los rayos solares en exceso son uno de los factores más perjudiciales para la piel, dado que, debilitan e irritan sus capas, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo, por ejemplo, la aparición de arrugas.

En ese sentido, existen múltiples tratamientos comerciales y estéticos para evitar la presencia de arrugas en la piel del rostro, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de aceite de coco, miel y avena, tres ingredientes que hidratan la piel a profundidad.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona debe ejecutar el referido proceso mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en la cual se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buen estado y libre de arrugas la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

