Entérate cuándo inicia Mercurio retrógrado: es tiempo de ajustar todo

El planeta Mercurio iniciará su primer movimiento retrógrado del año 2026 entre el 25 de febrero y el 20 de abril, bajo la influencia del signo de Piscis. Durante este período, es muy probable que secretos salgan a la luz con facilidad y quienes han engañado sean descubiertos. Serán días marcados por la verdad y la sinceridad, generando una ola de transformaciones positivas para la sociedad y cada uno de nosotros. Sin embargo, también habrá áreas sensibles que pueden verse afectadas de manera negativa, como la comunicación, los medios informativos, los viajes cortos, las vías de tránsito, el transporte, el internet, las redes sociales, las encomiendas, los negocios de contado, la mente, la agilidad intelectual y la rapidez de pensamiento.

¿Qué esperar?

En este ciclo es fundamental no iniciar proyectos ni actividades nuevas. Se recomienda evitar la apertura de negocios o cuentas bancarias, no hacer promesas laborales o sentimentales, abstenerse de realizar exámenes médicos importantes y no comenzar relaciones de pareja con expectativas de futuro. Tampoco es aconsejable comprar vehículos, propiedades inmobiliarias ni adquirir aparatos eléctricos o tecnológicos. Además, conviene evitar hablar mal de otros o difundir rumores: el silencio será un aliado para prevenir conflictos.

Por otro lado, Mercurio retrógrado es propicio para cerrar ciclos en relaciones amorosas o laborales, saldar deudas, entregar bienes y liberar energías negativas en lo emocional, físico y espiritual. Es importante estar atentos a posibles fallas eléctricas. También es un buen tiempo para limpiar a fondo el hogar y el lugar de trabajo, activar la Ley del Vacío y desprenderse de todo aquello que ya no cumple una función como muebles, ropa o equipos dañados.

Finalmente, este tránsito resulta magnífico para realizar procesos de depuración en órganos como el colon, los riñones, el hígado y los pulmones, favoreciendo la renovación integral del cuerpo y el espíritu.

Los signos del zodíaco

ARIES

Se verán afectado a nivel de la salud y se recomienda mantener el estado de alerta para evitar algún accidente que conlleve cualquier situación complicada. No deben realizar ninguna actividad que coloque en riesgo la integridad física. Es mejor estar atento y resguardar en casa el mayor tiempo posible.

TAURO

Estarán beneficiados por esta energía poderosa y seguramente descubrirán la verdad en algún aspecto de sus vidas. Manténganse atentos a las señales o pistas que el Universo les estará entregando para que puedan iniciar una investigación y llegar a revelar secretos que están a simple vista, pero ahora serán más evidentes.

GÉMINIS

Sentirán que pierden velocidad en la ejecución de sus planes y se complican las etapas ya preestablecidas. La paciencia debe ser cultivada para evitar molestias y sobrecargas al sistema nervioso. Podrían analizar con más detalle y mejorar sus acciones para ganar tiempo y evitar errores comunes.

CÁNCER

Se cierra un ciclo y se toma otro camino. La vida requiere cambios drásticos que están obligados a realizar. Para todo el entorno familiar será una sorpresa volver a la cima después de muchos sacrificios. Los beneficios llegarán con el tiempo y es hora de darle gracias a Dios por los favores recibidos.

LEO

Les estarán dando continuidad a los cambios ya ejecutados y este periodo de tiempo le genera una oportunidad de rectificar algunas decisiones importantes para obtener resultados superiores a los esperados. El Universo genera energías positivas para observarse a sí mismo y generar días llenos de retrospección.

VIRGO

Se presentarán diversas dificultades y se espera que se logre menos de la mitad de lo planificado. En el pasado reciente, se han pospuesto algunas acciones imperantes y ahora en el presente, ya no existe espacio para rectificar lo suficiente y vencer los obstáculos. Deberán luchar para salir de manera gloriosa.

LIBRA

Presentarán conflictos con familiares cercanos por malos entendidos comunes. Sobredimensionar la crisis no genera beneficios para ninguno de los involucrados y será mejor llegar a buenos acuerdos para solventar momentáneamente. En el futuro, se llegará a otros acuerdos más sólidos para construir la armonía.

ESCORPIO

Se espera un gran terremoto en temas relacionados con el amor y la pareja. Posiblemente se revelen secretos donde se perderá la confianza y se tendrán que enfrentar con la cruda realidad. En el instante se verá como una crisis monumental pero después en el futuro, darán gracias a Dios por salir adelante.

SAGITARIO

Será una excelente oportunidad para dejar atrás el pasado tormentoso y avanzar en la construcción de una nueva vida más estable y segura. Soltar todo lo que sea posible, es lo más coherente y mejor. La principal consigna es perdonar de corazón para liberar y entrar en un camino lleno de paz interior.

CAPRICORNIO

Pensarán que es el momento perfecto para establecer un nuevo orden y eliminar las malas operaciones que se vienen ejecutando. Harán justicia con sus cambios concretos y serán aplaudidos por todos. Se espera mano dura contra los vicios procesales que solo buscan entorpecer los beneficios.

ACUARIO

Estarán molestos al ver los resultados de sus labores. No estarán conformes y buscarán la causa del desastre que están obteniendo. Lo mejor será iniciar todo de nuevo, bajo una planificación estricta que permita minimizar los errores. El aprendizaje será monumental y jamás se olvidará este lapso de tiempo.

PISCIS

Deben realizar un análisis profundo de lo vivido en los últimos dos años donde sus experiencias han sido muy complicadas para generar un aprendizaje. Aprovechen para sacar de sus vidas todo lo que no funciona en los diferentes niveles, físico, espiritual y psicológico. Después de todo debe surgir un nuevo ser.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

