Predicciones 2026: No será un año cualquiera para Piscis

Las personas del signo Piscis son las nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, éstas son regidas por Neptuno y Júpiter. Pertenecen al elemento Agua y son conocidas por su intuición, empatía, creatividad y sensibilidad.

Según refiere la Inteligencia Artificial, a estas personas se le asocia con el arte y la espiritualidad, aunque a veces tienen dificultades para poner límites y ser concretas. Además, son románticas, compasivas y soñadoras.

¿Cómo le irá a Piscis en el 2026?

Este no será un año cualquiera para los piscianos, pues el Universo les va a exigir que materialicen sus fantasías o que se hundan en ellas, se acaba el tiempo de soñar despierto. Ello es gracias a la conjunción de Saturno y Neptuno en los grados finales de su signo, marcando un antes y un después. Según la IA, la fantasía choca contra el muro de la realidad.

Los solteros dejarán de atraer personas con problemas para salvarlas y buscarán compañeros reales. Empiezan un compromiso de verdad. Las parejas que se sostienen en mentiras colapsarán en los primeros meses del año.

Por otra parte, las relaciones sólidas, se mantendrán, y Piscis aprenderá a poner límites claros.

El 2026 es un excelente año para monetizar el arte o las terapias alternativas, sin embargo, conviene asesorarse con personas de Tauro o Virgo, y así cuidarse de estafas.

Para no colapsar, los astros te invitan a vigilar tus pies, el sistema linfático y la salud mental.

Fin de la fantasía

Es aconsejable acudir al médico para realizar chequeos y localizar aquello que deba restaurarse. Durante los últimos años se ha acumulado una tensión considerable y energía negativa que ahora debe ser disipada para lograr un nuevo estado de paz interior. Lo más pertinente será solicitar ayuda profesional para identificar las afecciones con precisión. De no ser así, las complicaciones continuarán y en siete años la situación podría deteriorarse, exigiendo una resolución forzosa basada en la voluntad superior. Este es el instante propicio para iniciar una sanación profunda, señala el astrologo Arturo Acosta @arturoacostamerlin.

