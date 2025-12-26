Predicciones 2026: Es un año de consolidación para Escorpio

Suscríbete a nuestros canales

El octavo signo del zodíaco es Escorpio, un signo de Agua que está regido por Plutón y Marte, los planetas de la regeneración y la acción.

Las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre son conocidas por su intensidad, magnetismo, profunda intuición, determinación y lealtad; aunque también pueden ser celosas o resentidas si se les traiciona.

¿Cómo le irá a Escorpio en el 2026?

El 2026 será un año de consolidación y poder personal para Escorpio, refiere la Inteligencia Artificial. Luego de años de cambios internos drásticos, finalmente empezarán a ver cómo los cimientos se vuelven sólidos.

Este es un año excelente para liderar proyectos y pedir ascensos gracias a tu capacidad para manejar crisis. En cuanto a la economía, el primer semestre será ideal para saldar cuentas.

En cuanto al amor, los solteros se sentirán atraídos por personas que le brinden seguridad y paz; mientras que los que tienen pareja pueden consolidar la relación o se separarán en buenos términos, pues es un año de “todo o nada”.

Finalmente, el 2026 es un año para no guardarse el enojo o la tristeza, pues la salud estará muy ligada a la liberación emocional. La invitación es limpiar tus energías y a dormir las horas necesarias para regenerar tus células.

Cambios

El año se estructurará en dos fases distintas. La primera estará caracterizada por energías propicias en el ámbito económico. Por el contrario, la segunda mitad traerá consigo restricciones y una mengua en las finanzas. Será fundamental optimizar el uso del dinero para preservar el equilibrio cuando los ingresos decaigan. En el plano personal, los cambios dejarán de ser disruptivos y dará inicio un nuevo periodo de sosiego que fomentará la paz interior. Tras un esfuerzo para edificar una zona de confort, ahora podrán permanecer en ella y cosechar sus beneficios por un tiempo considerable, señala el astrologo Arturo Acosta @arturoacostamerlin.

