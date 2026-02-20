Melena radiante y fortalecida: la clave está en un popular producto que nunca falta en tu cocina

Suscríbete a nuestros canales

El estrés y los cambios hormonales afectan negativamente la actividad de los folículos pilosos, de acuerdo a la información publicada por L’Oreal Paris.

Asimismo, la mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual el cabello se debilita, por ende, la función de los folículos pilosos disminuye y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos retrasa el crecimiento del cabello.

Sin embargo, existe una amplia gama de tratamientos comerciales químicamente invasivos que aceleran el crecimiento del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La mascarilla de aceite de oliva y aguacate contiene propiedades vitamínicas que nutren el cabello desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que evitan la caída del mismo.

Así debes preparar la mascarilla

Ingredientes

3 rodajas de aguacate.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de gel de aloe vera.

Preparación

1-Vierte el aguacate y el aloe vera en un recipiente, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega el gel de aloe vera y mezcla todos los ingredientes.

4-Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en la nevera.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que dicho proceso la persona debe ejecutarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cuero cabelludo.

En conclusión, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado con productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube