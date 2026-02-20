¿Cinnamon roll a la venezolana? Conoce el golfeado y cómo preparar este postre de forma perfecta en casa

Suscríbete a nuestros canales

Para muchos, el golfeado es sinónimo de compartir, de paseo y de recuerdos familiares. Esta preparación es más que un dulce típico de la gastronomía venezolana, es una especie de pan dulce que también se le conoce como rollo de canela, gracias a su forma de caracola.

Esta especie de cinnamon roll combina queso y papelón, para aportarle un sabor entre dulce y salado, que los hace irresistibles.

Según escritos al respecto, esta preparación tan famosa entre los venezolanos, señalan sus orígenes en la parroquia Petare. Se dice que los creadores de este dulce son los hermanos canarios Duarte, quienes en la calle Libertad vendían bandejas de esta preparación en la Panadería Central.

¿Quieres aprender a realizarlos y ofrecer a tus seres queridos una merienda con sabor venezolano? Te compartimos la receta con sus ingredientes y el procedimiento a seguir.

¿Qué necesitas para elaborar golfeado casero?

Ingredientes

- Harina de trigo (600 gramos)

- Levadura de panadería (1 cucharada)

- Papelón (1 panela)

- Azúcar blanca (3 cucharadas)

- Anís dulce (2 cucharadas)

- Huevos (2)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Leche líquida (1 taza)

- Sal (1/2 cucharada)

- Queso (opcional)

Preparación

1. Poner a calentar la taza de leche junto con el azúcar, la sal y la mantequilla.

2. Luego retirar del fuego y ponerla en la batidora junto con los huevos, la levadura y la harina de trigo. Batir hasta que la masa esté en su punto, después dejarla reposar por una hora.

3. Mientras la masa se reposa, colocar a cocinar un trozo de papelón con un poquito de agua. Incorporar un poquito de anís dulce cuando el papelón esté disuelto,

4. Cuando la masa doble su volumen, estirar en una superficie plana y limpia.

5. Rallar sobre la masa el otro trozo de papelón restante.

6. Regar el anís dulce por toda masa.

7. Empezar a enrollar la masa de los golfeados como si fuese un brazo gitano. Recuerda que debe quedar bien apretado.

8. Cortar los rollitos y colocar en una bandeja especial para horno.

9. Pintar estos dulces típicos con huevo batido y tapar por un rato para que crezcan.

10. Transcurrido el tiempo, meter al horno con fuego arriba y abajo a 200 grados hasta que doren.

11. Al sacarlos del horno, pintarlos con el papelón derretido al fuego y listo. Si te gusta con queso, es momento de colocarlo.

