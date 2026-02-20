Gobierno de España pide a la UE levantar sanciones contra Venezuela: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que solicitará a la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones individuales contra Delcy Rodríguez.

La petición surge como respuesta a la reciente aprobación unánime de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, el pasado jueves 19 de febrero.

Según Albares, las restricciones internacionales deben funcionar como herramientas para incentivar acuerdos, por lo que considera fundamental que Europa envíe una señal de apoyo ante los recientes pasos dados por las instituciones venezolanas, informó EFE.

España impulsa el fin de las restricciones

Albares defendió que la UE debe actuar en correspondencia con los cambios internos en Venezuela. "Animamos a la presidenta encargado Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección", dijo.

A su vez, explicó que la política exterior española busca acompañar el proceso actual, recordando que las sanciones no son un castigo permanente, sino un recurso para fomentar soluciones pacíficas.

El canciller subrayó que, al mantener fuera de estas medidas a figuras presidenciales, se garantiza que los canales de comunicación permanezcan operativos para futuras negociaciones.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos", declaró.

Reacción internacional y condiciones de Alemania

Por su parte, el Gobierno de Alemania recibió la noticia con cautela. A través de su portavoz de Exteriores, Josef Hinterseher, Berlín calificó la ley como un avance positivo, aunque advirtió que su valor real dependerá de su ejecución inmediata.

Para el país germano, es imperativo que todas las personas privadas de libertad por sus ideas recuperen su autonomía plenamente y que se garantice una transición que desemboque en un proceso electoral donde los ciudadanos elijan su futuro.

