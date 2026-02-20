Albaceas de Epstein proponen pacto millonario para cerrar demandas: así planean indemnizar a más de 40 víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Los albaceas del patrimonio de Jeffrey Epstein presentaron una propuesta ante la justicia de Nueva York para pagar millones de dólares a decenas de víctimas.

El acuerdo busca cerrar las demandas civiles contra los administradores de la herencia, relacionadas con los crímenes cometidos por el financiero entre 1995 y su muerte en 2019.

Esta resolución, que aún debe ser validada por un tribunal federal en Manhattan, beneficiaría a quienes sufrieron agresiones o fueron víctimas de la red de tráfico de Epstein, informó Reuters.

Detalles y condiciones del pago

El monto final del acuerdo dependerá del número de víctimas que se sumen a la demanda colectiva. Si el grupo alcanza al menos 40 personas, los albaceas pagarán los 35 millones de dólares; de lo contrario, la cifra bajará a 25 millones.

Según informes de Bloomberg News, el bufete de abogados que representa a las demandantes confía en contar con el mínimo necesario para obtener el pago máximo. Este fondo está destinado a sobrevivientes que no habían logrado acuerdos previos con el patrimonio del magnate.

Situación de los administradores

Los responsables de gestionar la herencia, Darren Indyke (abogado) y Richard Kahn (contador), salieron señalados en diversas demandas por facilitar las actividades ilícitas de Epstein a través de sus servicios profesionales. Sin embargo, este acuerdo establece que los pagos no significan que ellos admitan culpabilidad o conductas delictivas.

Con este pacto, Indyke y Kahn buscan poner fin a los litigios en curso y evitar futuros juicios prolongados. Sus representantes legales reiteraron que los albaceas nunca fueron acusados formalmente de abusos ni de ser testigos directos de los mismos.

Impacto de la red Epstein

El caso tiene un alcance global debido a los vínculos que Epstein mantuvo con figuras del poder político, empresarial y social. La publicación de pruebas por parte de las autoridades estadounidenses expone a personalidades de alto perfil en varios países, intensificando el reclamo de justicia por parte de las víctimas.

Hasta el momento, la herencia de Epstein ya se distribuyó en más de 120 millones de dólares a través de fondos de reparación previos, pero este nuevo acuerdo representa uno de los últimos pasos para resolver las reclamaciones legales pendientes contra su patrimonio.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube