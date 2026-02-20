Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

A través de su cuenta en Truth Social, el presidente de EEUU, explicó que la medida busca recopilar y hacer públicos documentos sobre temas que calificó como “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

Según detalló, la orden incluirá al Departamento de Guerra y otras dependencias federales, en un intento por transparentar información que durante décadas ha generado especulación pública.

Antecedentes de desclasificación en EE.UU.

El interés por los fenómenos aéreos no identificados no es nuevo en Estados Unidos. En 2013, la Central Intelligence Agency (CIA) desclasificó documentos que confirmaron oficialmente la existencia de Área 51, una base militar secreta establecida en la década de 1950 por orden del presidente Dwight D. Eisenhower para realizar pruebas del avión espía U-2.

En años recientes, el Departamento de Defensa también ha publicado informes preliminares sobre UAP, reconociendo la existencia de incidentes aéreos que no han podido ser explicados con la información disponible.

Aunque hasta ahora no existe evidencia pública que confirme la presencia de vida extraterrestre en la Tierra, la posible liberación de nuevos archivos oficiales podría ofrecer más claridad sobre fenómenos aéreos no identificados y sobre cómo el gobierno estadounidense ha manejado esta información a lo largo de las décadas.







