Descubren laboratorio de drogas en La Guaira: eran distribuidas en fiestas de música electrónica

Tras dos meses de pesquisas intensivas, funcionarios de la División de Investigaciones Contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron desarticular una red de narcotráfico que operaba en el litoral central, incautando un total de 402,46 gramos de sustancias controladas.

El operativo culminó con un allanamiento en el que los efectivos descubrieron un inmueble acondicionado como laboratorio clandestino, donde era fabricada la denominada "cocaína rosa" o "tusi", una peligrosa y compleja mezcla de componentes químicos y psicoactivos.

Según el reporte de las autoridades, en el sitio se procesaban diversas sustancias para crear este cóctel narcótico que incluía: Fenetilaminas psicodélicas, Ketamina y metanfetamina, Cocaína y opioides.

Además de los estupefacientes, el Cicpc logró colectar evidencias clave que vinculan a la red con otras actividades delictivas: Un revólver calibre .38 mm, un equipo telefónico utilizado para coordinar las ventas, y materiales para la síntesis y el empaquetado de las sustancias.

Las investigaciones determinaron que esta red se especializaba en la distribución de la droga en eventos nocturnos y fiestas de música electrónica a lo largo de la entidad, captando principalmente al público joven que asiste a estos locales.