Escándalo en Universidad de Iowa: investigan a la fraternidad Alpha Delta Phi por ritos denigrantes

Una inspección sorpresa realizada por las fuerzas del orden en la Universidad de Iowa ha puesto al descubierto presuntos ritos de iniciación dentro de la fraternidad Alpha Delta Phi. Durante el operativo, los oficiales ingresaron a la propiedad y localizaron a varios estudiantes en el área del sótano, donde se desarrollaban actividades que ahora son objeto de una investigación judicial por violar las normas de seguridad del campus.

John Doe, oficial encargado del procedimiento, explicó la situación encontrada:

"Al ingresar a la residencia de Alpha Delta Phi, encontramos a un grupo de jóvenes en condiciones que coinciden con las denuncias recibidas sobre rituales no autorizados. Las cámaras corporales documentaron todo el escenario para el debido proceso".

Evidencias en cámaras corporales

Las grabaciones de las cámaras de seguridad portátiles de los policías muestran el momento en que los aspirantes eran retenidos en el sótano. Estas imágenes forman parte del expediente que busca determinar el grado de responsabilidad de los miembros activos de la fraternidad en la organización de estas novatadas. Las autoridades universitarias han suspendido temporalmente las actividades de este grupo mientras se procesan los hallazgos del operativo.

El uso de espacios confinados y la ejecución de órdenes obligatorias para los nuevos integrantes son los puntos clave que analizan los investigadores. Este tipo de procedimientos están prohibidos por los reglamentos internos de la institución, que buscan prevenir incidentes físicos o psicológicos entre los estudiantes que buscan pertenecer a estas organizaciones sociales.

Acciones legales y posturas oficiales

El caso ha escalado a las instancias judiciales locales para verificar si hubo delitos penales más allá de las faltas administrativas. La universidad ha reiterado que mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad de los alumnos dentro de las viviendas estudiantiles.

Por su parte, un vocero de la oficina de Vida Estudiantil de la Universidad de Iowa señaló:

"Hemos recibido los informes preliminares y estamos colaborando con la policía. La seguridad de los estudiantes es la prioridad y se tomarán las medidas disciplinarias necesarias según los resultados de la investigación".

