"A nadie le importa el deporte femenino": Sean Strickland desata la tormenta en la UFC

Sean Strickland ha vuelto a sacudir las redes sociales y el entorno de las artes marciales mixtas con una serie de declaraciones incendiarias durante el día de medios del UFC Houston. El peleador estadounidense, conocido por su estilo directo y sin filtros, centró sus críticas en el anunciado combate entre las leyendas Ronda Rousey y Gina Carano, calificándolo de «jodidamente ridículo».

Sobre el enfrentamiento que Netflix producirá en mayo, Strickland no tuvo reparos en menospreciar la calidad del evento. El luchador afirmó no tener interés en ver a dos mujeres de "mediana edad" enfrentarse, cuestionando además el nivel deportivo de Carano frente al pasado olímpico de Rousey. Pese a admitir que en su juventud admiraba a Carano, sus palabras derivaron rápidamente hacia ataques personales y generalizaciones sobre el género.

La controversia escaló cuando Strickland extendió su crítica a todo el deporte femenino, asegurando que «a nadie le importa una mierda». El peleador sostuvo que el empoderamiento de las mujeres ha «arruinado la sociedad» y añadió comentarios degradantes sobre los roles tradicionales en el hogar. Estas afirmaciones han empañado la promoción del evento estelar de este sábado, generando un fuerte rechazo en diversos sectores.

Más allá de sus polémicas palabras, Strickland regresa a la competición oficial tras su derrota ante Dricus Du Plessis en febrero de 2025. El choque contra Anthony Hernández en Houston representa una oportunidad crucial para que el estadounidense recupere terreno en la división del peso medio y se posicione nuevamente como un contendiente al título, en una velada donde sus declaraciones ya han robado el protagonismo al aspecto deportivo.

