Copa del Rey de Baloncesto: así fue el gran show de inicio

La Copa del Rey de baloncesto ha arrancado con un despliegue sin precedentes en el flamante Roig Arena de Valencia. Quince minutos antes del primer salto inicial, la ACB dio paso a una ceremonia inaugural que marca un hito en el torneo de media temporada, fusionando la vibrante energía de la ciudad con la modernidad de su nuevo gran escenario deportivo.

El espectáculo corrió a cargo de Little Spain, la productora vinculada al universo creativo de C. Tangana, que imprimió su sello de ambición escénica y calidad audiovisual. El pabellón acompañó la propuesta con un despliegue tecnológico impresionante, luciendo más de 1,700 metros cuadrados de pantallas LED y el icónico "ojo exterior" que ya es la marca registrada del recinto valenciano.

La organización ha buscado que la experiencia trascienda la pista a través de la interacción constante con el público. En la Fan Zone, los aficionados tienen la oportunidad de grabar vídeos que son proyectados en los videomarcadores durante la salida de los equipos. Además, el "Comando Copa", un colectivo de 25 artistas, se encarga de dinamizar diversos puntos de la ciudad y el pabellón para mantener el ambiente festivo en todo momento.

Ocho equipos inician ahora la batalla deportiva por tocar el cielo en Valencia, en un torneo que ya ha ganado en impacto visual y experiencia para el fan desde su primera jornada.

