¿Cuáles equipos disputarán la Copa del Rey de Baloncesto? Este es el calendario de juegos completo

Suscríbete a nuestros canales

El moderno Roig Arena de Valencia, España, reúne a los 8 mejores equipos de la Liga ACB en uno de los eventos más emocionantes de la temporada de baloncesto que verás por Meridiano Televisión.

Equipos como Valencia Basket, Real Madrid, Barça, Unicaja Málaga, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona competirán por el título copero en la 90ª edición del torneo.

Ver la Copa del Rey en exclusiva

Para los fanáticos en Venezuela, toda la Copa del Rey de Baloncesto será transmitida en vivo y en exclusiva, incluidos cuartos, semifinales y la gran final, gracias a Meridiano Televisión.

Será transmitido en señal abierta y streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv, Además, en HD a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Calendario de juegos

Jueves 19 de febrero: Valencia Basket vs Joventut Badalona / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.

/ antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m. Jueves 19 de febrero: Real Madrid vs Unicaja / inicio 4:00 p.m.

/ inicio 4:00 p.m. Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.

vs / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m. Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m.

/ inicio: 4:00 p.m. Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 1:00 p.m.

Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 4:00 p.m.

Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m.

Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo en Meridiano Televisión.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.