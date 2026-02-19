Envíos internacionales: así puede calcular el costo de sus compras antes de enviarlas

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida empresa de encomiendas Zoom, informa cómo calcular el costo de las compras en línea antes de enviarlas hacia Venezuela.

A través de sus redes oficiales Zoom explica cómo calcular el flete del Casillero Internacional aéreo.

¿Cómo calcular el costo de los envíos internacionales?

De acuerdo con la empresa de encomiendas debe tener a disposición los siguientes datos del paquete:

Peso físico en kilogramos

Valor de la compra

Posteriormente, debe seguir estos pasos con la calculadora de Casillero Internacional de Zoom en el portal web www.casilleros.zoom.red o en la aplicación móvil.

Seleccionar Calcular precio

Llenar los datos solicitados por el sistema

El sistema le arrojará el monto del flete

