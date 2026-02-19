Encomiendas

Envíos internacionales: así puede calcular el costo de sus compras antes de enviarlas

Estos son los datos que debe tener a disposición

Por Selene Rivera
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 08:23 pm
Foto: Referencial

La reconocida empresa de encomiendas Zoom, informa cómo calcular el costo de las compras en línea antes de enviarlas hacia Venezuela.

A través de sus redes oficiales Zoom explica cómo calcular el flete del Casillero Internacional aéreo.

¿Cómo calcular el costo de los envíos internacionales?

De acuerdo con la empresa de encomiendas debe tener a disposición los siguientes datos del paquete:

  • Peso físico en kilogramos
  • Valor de la compra 

Posteriormente, debe seguir estos pasos con la calculadora de Casillero Internacional de Zoom en el portal web www.casilleros.zoom.red o en la aplicación móvil.

  • Seleccionar Calcular precio
  • Llenar los datos solicitados por el sistema
  • El sistema le arrojará el monto del flete

 

