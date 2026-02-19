Costo de vida: por qué estar soltero en EEUU es tan caro?

Suscríbete a nuestros canales

Residir de forma independiente en Estados Unidos implica actualmente un gasto extra promedio de 10.470 dólares anuales, según datos recientes del mercado inmobiliario. Este solteros "tax" o recargo indirecto surge de la imposibilidad de dividir gastos fijos como el arrendamiento, servicios públicos y alimentación, en un contexto donde el alquiler típico nacional se ha fijado en 1.745 dólares mensuales.

Incremento en el costo de la vivienda

En los últimos cinco años, el valor de la renta de apartamentos en territorio estadounidense experimentó una subida del 30%. Esta tendencia ha consolidado una brecha financiera entre quienes viven solos y quienes comparten hogar. Mientras que un individuo soltero debe cubrir la totalidad del costo con un único ingreso, las parejas logran lo que los analistas llaman un "descuento por convivencia", que a nivel nacional puede representar un alivio de hasta 20.940 dólares al año.

El impacto varía drásticamente según la ubicación geográfica, siendo las metrópolis costeras las más costosas. Nueva York encabeza la lista, donde un residente solitario paga un sobrecosto de 23.400 dólares anuales en comparación con quienes comparten vivienda. En San José, California, esta cifra se ubica en 19.488 dólares, seguida por Boston con 18.084 dólares y San Francisco con 17.142 dólares adicionales por año.

Diferencia de ahorro para compra de inmuebles

La acumulación de estos gastos adicionales dificulta que las personas solteras alcancen metas financieras a largo plazo. De acuerdo con las proyecciones de firmas especializadas como Zillow, el ahorro que genera vivir en pareja durante un solo año equivale, en muchos casos, a más de la mitad del pago inicial (down payment) requerido para la compra de una vivienda de precio promedio en el mercado estadounidense actual. Dado que la vivienda supone un coste tan elevado, el consejo más eficaz para ahorrar dinero podría ser conseguir un compañero de cuarto.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube