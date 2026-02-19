Delcy Rodriguez se pronuncia sobre lo ocurrido en Morrocoy durante carnavales: ¿Qué dijo?

Suscríbete a nuestros canales

La presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que, tras los incidentes reportados en el Parque Nacional Morrocoy durante el asueto de Carnaval, se ha instruido la creación de una mesa técnica destinada a replantear un modelo de turismo que respete estrictamente el medio ambiente.

“Hemos instruido este encuentro para que en las próximas vacaciones disfrutemos de los espacios de recreación con equilibrio humano y respeto a la naturaleza”, indicó Rodríguez durante la presentación del balance del despliegue “Carnavales Felices y Seguros 2026”.

Detalló que el encuentro estuvo liderado por el ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, y contó con la participación de la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, y expertos ambientales.

En tal sentido, Ñáñez explicó que se planteó la necesidad de implementar un turismo con conciencia ecológica que no solo preserve los ecosistemas frágiles del estado Falcón, sino que también confluya de manera sostenible con la actividad económica de la zona.