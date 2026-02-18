Milei en Washington: el mandatario argentino busca sellar un acuerdo estratégico en la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Argentina, Javier Milei, arribó este miércoles a la capital estadounidense para una visita de alto perfil que tiene como eje central una reunión privada con el presidente Donald Trump.

Este viaje, el segundo que realiza a EEUU en lo que va de 2026, busca consolidar a Argentina como el principal aliado estratégico de Washington en el Cono Sur y acelerar el apoyo financiero necesario para la salida definitiva del control de cambios (cepo) en el país austral.

La agenda

La visita de Milei está diseñada para enviar un mensaje de alineamiento absoluto con las políticas de la Casa Blanca.

Se espera que Milei y Trump discutan la creación de un Tratado de Libre Comercio Bilateral que salte las trabas del Mercosur, además de coordinar posiciones conjuntas ante la crisis de seguridad en la región.

El ministro de Economía, Luis Caputo, quien integra la delegación, mantendrá reuniones con el staff del Fondo Monetario Internacional. El objetivo es destrabar un nuevo programa que incluya "fondos frescos" por un monto que oscilaría entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares.

Fiel a su estilo, Milei tiene previsto un encuentro con líderes de Silicon Valley radicados en la zona de Virginia para discutir inversiones en infraestructura de Inteligencia Artificial aprovechando el bajo costo energético y el clima frío de la Patagonia argentina.

Participación en el Consejo de Paz

Como antesala a su reunión en la Casa Blanca, Milei participará en el primer encuentro del Consejo de Paz, el organismo regional impulsado recientemente para coordinar la seguridad y la estabilidad democrática en el hemisferio. En este foro, se espera que el mandatario argentino asuma un rol protagónico, proponiendo una estrategia conjunta para combatir el crimen transnacional y fortalecer el "escudo democrático" en el Cono Sur, consolidando su posición no solo como socio comercial, sino como el principal referente ideológico y de seguridad para la administración Trump en América Latina.

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.