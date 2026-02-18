Florida oficializa el cambio: el Aeropuerto de Palm Beach llevará el nombre de Donald J. Trump

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que consolida la influencia política del actual mandatario en el "Estado del Sol", la Cámara de Representantes de Florida ha dado luz verde final para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI) como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

La medida, aprobada bajo la propuesta de ley HB919, contó con una sólida mayoría republicana, con 81 votos a favor frente a 30 en contra, reflejando el alineamiento del legislativo estatal con el líder del ejecutivo.

Este cambio no es solo simbólico, representa una transformación logística y de marca sin precedentes para uno de los puntos de entrada más importantes del sur de Florida.

Un proceso en marcha: ¿Qué falta para que sea oficial?

Aunque el estado de Florida ya dio su brazo a torcer, el proceso requiere de un último paso técnico crucial: la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Esta entidad debe validar que el cambio de nombre no interfiera con la seguridad aérea, los códigos de navegación (que actualmente son PBI) y los protocolos de comunicación internacional.

El costo de la nueva identidad

La transición no será económica, según informes actualizados del Departamento Aeroportuario del Condado de Palm Beach, se estima una inversión superior a los $5 millones de dólares.

Este presupuesto se destinará a:

Actualización de señalética interna y en autopistas aledañas.

Renovación de uniformes del personal aeroportuario.

Cambio de papelería oficial y sistemas digitales de reserva.

Modificación de la nomenclatura en vehículos de servicio y lanzaderas.

La estrategia de marca: el registro de "DJT"

Un aspecto que ha generado debate es la gestión de la marca.

La Trump Organization, a través de su unidad DTTM Operations, ha blindado el nombre ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO).

El registro incluye no solo el nombre completo, sino también las siglas "DJT".

A pesar de las críticas sobre el uso privado de un nombre en infraestructura pública, la organización emitió un comunicado oficial aclarando que no se cobrarán regalías ni derechos de licencia al condado por el uso del nombre.

"El objetivo es proteger la integridad de la marca frente a terceros, no lucrar con un honor público", señalaron fuentes legales de la empresa.

Un hito en la historia aeronáutica

Tradicionalmente, EEUU nombra sus aeropuertos en honor a figuras históricas tras su fallecimiento o años después de dejar el cargo (como el Reagan National en D.C. o el JFK en Nueva York).

Sin embargo, con el estatus de Trump como presidente y residente local de Mar-a-Lago, Florida ha decidido romper la tradición para rendir homenaje en vida a quien consideran su ciudadano más ilustre.

Se prevé que el cambio de nombre atraiga a un segmento de turismo político y de seguidores del presidente, pero también existe la preocupación de sectores demócratas sobre posibles boicots o protestas en las inmediaciones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube