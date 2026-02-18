Comienza la Cuaresma: católicos en Venezuela reciben así el Miércoles de Ceniza

Suscríbete a nuestros canales

El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la Cuaresma para los católicos en Venezuela, celebrándose este 18 de febrero. Esta fecha simboliza un tiempo de conversión, reflexión y penitencia, preparándose para la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.

Los fieles son llamados a introspección y a renovar su relación con Dios mediante la oración, el arrepentimiento y compromisos espirituales.

Durante la ceremonia, los católicos reciben en la frente una cruz elaborada con cenizas bendecidas de ramos y palmas del año anterior.

Al momento de colocarla, el sacerdote pronuncia la frase: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, recordando la fragilidad humana y la necesidad de arrepentimiento. Este acto simboliza humildad y apertura a la renovación interior.

La práctica tiene raíces en antiguas tradiciones hebreas, donde se utilizaban cenizas para expresar arrepentimiento o preparación para acontecimientos espirituales importantes. La Iglesia católica adoptó esta costumbre como un signo de penitencia y reflexión que permanece vigente en la actualidad, fortaleciendo la conexión entre los creyentes y su fe.

El Miércoles de Ceniza invita a los católicos a la introspección sobre sus acciones y comportamientos. Es un día para confesar los pecados, pedir perdón a Dios de corazón y establecer compromisos personales que reflejen un verdadero deseo de cambio.

El inicio de la Cuaresma no solo marca un periodo de penitencia, sino que también representa un espacio para la renovación personal y comunitaria.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube