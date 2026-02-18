Producción nacional: 108 toneladas de pesca salen de Venezuela a Asia y Chile

Suscríbete a nuestros canales

La producción nacional marcó un hito en la expansión del comercio marítimo del país. El envío, realizado desde el Puerto Internacional El Guamache en Nueva Esparta, incluyó algas marinas y otros productos pesqueros con destino a Japón y Chile.

Dicha operación forma parte de los esfuerzos del Gobierno venezolano por diversificar sus exportaciones y posicionar productos no tradicionales en mercados internacionales.

El despacho estuvo encabezado por Jorge Taján, presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), junto a Samir Al Attrach, autoridad única de la Zona Económica Especial de Nueva Esparta, con información del medio AVN.

También participaron representantes de las empresas privadas Tide C.A. y Seablue Logistic, C.A., que colaboraron en la logística y distribución de los productos, consolidando la alianza público‑privada en el sector pesquero.

La operación beneficia directamente a más de 300 familias y de manera indirecta a más de 600, promoviendo la inclusión social y la generación de empleo.

Las algas marinas se han consolidado como un producto estratégico para la exportación. Desde 2023, se han cosechado más de 35.000 toneladas métricas de algas frescas, demostrando la capacidad productiva del país y la eficiencia en la co-gestión social del sector.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube