¡Corre por tu dona polaca! Chicago vive el furor del Día del Paczki con sabores clásicos y gourmet

La ciudad de Chicago amanece este martes con un aroma dulce que marca el fin de la temporada de festejos previos al ayuno religioso. Mientras el resto del país concentra su atención en los desfiles de Nueva Orleans, la comunidad local prioriza sus raíces europeas.

Este fenómeno gastronómico coincide con el regreso a la jornada laboral tras el fin de semana largo por el Día de los Presidentes. La atmósfera festiva se traslada de las calles a los mostradores, donde el azúcar glass y los rellenos frutales son los protagonistas.

La tradición dicta que este banquete funciona como la última oportunidad para consumir ingredientes ricos en grasa antes del Miércoles de Ceniza. Por ello, la demanda de estos manjares alcanza su punto máximo en todo Illinois.

Las panaderías más famosas de Chicago venden miles de unidades durante el Día del Paczki para satisfacer a clientes que buscan el postre tradicional del Martes de Carnaval. Esta costumbre, que data del siglo XVIII, permite aprovechar la manteca y el azúcar antes del periodo de sacrificio.

¿Cuál es el origen del Día del Paczki en la región?

La Enciclopedia de Alabama señala que el Martes Gordo hace referencia histórica al consumo de un becerro engordado para el ayuno. Sin embargo, en Chicago la herencia polaca transformó la fecha en una oda a la masa frita rellena de crema o frutas.

El experto gastronómico de NBC Chicago, Kevin Pang, asegura que la calidad de estos productos en la ciudad es simplemente incomparable a nivel nacional. La festividad se expandió rápidamente en el siglo XX gracias al asentamiento de grandes grupos de inmigrantes polacos en la zona.

Lugares emblemáticos como Deerfield's Bakery ofrecen variedades eclécticas que incluyen sabores de pistacho, albaricoque y arándano para sus visitantes. Por su parte, Kasia's Deli en Ukrainian Village destaca por sus versiones clásicas de rosa y ciruela, disponibles bajo pedido anticipado.

¿Dónde encontrar variedades únicas para el Martes de Carnaval?

La oferta creativa de este año incluye la famosa "Torta Atómica" de Orland Park Bakery, una combinación de plátanos, fresas y fudge adaptada al formato de pastel. Esta pieza representa una de las opciones más contundentes para quienes desean cumplir con la tradición del banquete.

Para quienes buscan una experiencia diferente, Marz Community Brewing Co. en Bridgeport lanza una versión líquida inspirada en el postre. Los cerveceros artesanales crearon una doble stout de leche con cacao que emula el perfil de sabor de la masa frita.

El Día del Paczki durante el Martes de Carnaval consolida a Chicago como el epicentro de la cultura polaca en Estados Unidos cada año. Las autoridades recomiendan a los interesados acudir temprano a los locales para asegurar su ración de este tesoro culinario de temporada.

