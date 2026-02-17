Guía rápida: así puedes encargar comida para eventos en Costco desde tu celular

Suscríbete a nuestros canales

La era de los formularios de papel y los viajes dobles al almacén está llegando a su fin. Costco confirmó una de las actualizaciones más esperadas por sus socios: la digitalización total de sus servicios de repostería y delicatessen.

Muy pronto, encargar ese famoso pastel de cumpleaños o una bandeja de carnes frías será tan sencillo como abrir la aplicación móvil.

Esta medida marca un hito en la transformación digital del gigante minorista, que finalmente retira un sistema presencial que muchos consideraban "engorroso" y desfasado para las exigencias del consumidor actual.

De la pluma al clic: ¿Qué cambia exactamente?

Hasta hoy, el proceso para obtener un producto personalizado en Costco requería un esfuerzo físico considerable. Los clientes debían acudir al departamento correspondiente, rellenar a mano un formulario impreso y depositarlo en un buzón, para luego regresar días después a recoger el pedido.

Pedidos Online: La aplicación de Costco y su sitio web permitirán personalizar pasteles y elegir bandejas de deli.

Sin viajes extra: El socio solo tendrá que ir a la tienda una vez: para la recogida.

Confirmación digital: El sistema ofrecerá mayor claridad sobre los horarios de recolección y el estado del pedido, eliminando la incertidumbre del sistema manual.

"Escuchamos a nuestros socios": La visión de Costco

El propio CEO de la compañía, Ron Vachris, reconoció que este cambio es una respuesta directa al feedback de los miembros del club.

"Muchas de las cosas que nuestros socios nos habían dicho que podían resultar algo engorrosas ahora están pasando a un entorno digital", afirmó Vachris, al subrayar que la adopción de estas nuevas herramientas ha sido masiva desde las primeras pruebas.

Esta actualización es parte de una estrategia más ambiciosa para modernizar la infraestructura de Costco, buscando que la experiencia tecnológica esté a la altura de la calidad de sus productos.

Beneficios inmediatos para el consumidor

La digitalización de los pedidos personalizados no solo ahorra combustible, sino que optimiza la planificación de eventos:

Agilidad: Encargos listos en segundos desde cualquier lugar. Precisión: Menos margen de error al seleccionar sabores, decoraciones y tamaños de bandejas. Seguimiento: Notificaciones directas al smartphone sobre el estatus de la compra.

