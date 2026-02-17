Operativos para trámites vehiculares del INTT: sepa dónde estarán del 18 al 22 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) realizará jornadas para la actualización de datos en los estados Táchira, Lara, Sucre, Zulia, Monagas y Guárico entre el 18 y el 22 de febrero, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de sus redes sociales.

En Táchira, el operativo se realizará el 18 en la sede de la Alcaldía del Municipio García de Hevia, en La Fría, y en Lara, ese mismo día, en el Aeropuerto Internacional “Jacinto Lara”.

En Sucre, la jornada será el día 19 en la Alcaldía de Bermúdez; en Monagas, el 21, en la Plaza Bolívar de El Furrial, Maturín; y en Guárico, en la cancha techada de Los Moraos de Pedro Zaraza, también el 21 de febrero.

Además, en Zulia, están programados dos operativos: uno el 20 de febrero en la cancha de usos múltiples de la avenida Independencia del municipio Baralt, y otro el día 22 en el casco central de Los Puertos de Altagracia.

