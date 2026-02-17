Consulta Laboral en Sistema Patria: claves legales sobre la nueva jornada

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Patria habilitó recientemente la sección “Consulta Laboral”, dirigida a trabajadores de todos los sectores: público, privado, independientes y por cuenta propia.

El objetivo es recabar información sobre las condiciones reales de la jornada laboral en Venezuela y analizar fenómenos como el trabajo múltiple o el rebusque, según informa el medio Noticia058.

Acceso al formulario

Para participar, los usuarios deben ingresar a patria.org.ve con su cédula y clave. La encuesta aparece automáticamente al acceder al sistema, aunque también puede localizarse manualmente en el menú lateral bajo la opción “Consulta Laboral”.

Esta accesibilidad garantiza que la mayor cantidad de trabajadores puedan aportar información sobre su situación laboral y sus jornadas efectivas.

El formulario solicita datos específicos que permiten conocer la realidad del empleo en Venezuela. Entre las preguntas principales destacan:

Si se tiene más de un empleo.

La cantidad de horas y días trabajados semanalmente.

Si se superan las 40 horas de jornada ordinaria.

Remuneración por horas extra o trabajo adicional.

Además de la jornada, la encuesta indaga sobre los obstáculos que limitan la productividad laboral. Algunos de los aspectos que se solicitan incluir son:

Falta de transporte o dificultades de movilidad.

Insuficiencia de servicios básicos.

Carencia de herramientas de trabajo.

Salarios insuficientes para cubrir necesidades básicas.

También se pregunta sobre la presencia de Consejos Productivos de Trabajadores (CPTT) en los centros laborales.

La Consulta Laboral en Sistema Patria permite contrastar la realidad de los trabajadores con lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). El Artículo 173 indica que la jornada ordinaria no puede superar 8 horas diarias ni 40 semanales, y garantiza dos días consecutivos de descanso.

Por su parte, el Artículo 178 establece que las horas extra deben pagarse con un recargo del 50% sobre el valor de la hora normal.

Responder la encuesta es una forma de documentar las condiciones de trabajo y detectar incumplimientos legales. Marcar que se superan las 40 horas sin pago adicional evidencia posibles violaciones de la LOTTT y aporta información sobre la informalidad y el rebusque en la economía venezolana.

