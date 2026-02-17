Fallece el reverendo Jesse Jackson a los 84 años: el adiós a un gigante de los derechos civiles

Suscríbete a nuestros canales

El reverendo Jesse Jackson, una de las figuras más influyentes en la lucha por la igualdad racial y compañero de batallas de Martin Luther King Jr., falleció este martes a los 84 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial, indicando que el líder murió en su hogar rodeado de sus seres queridos tras una prolongada batalla contra enfermedades neurodegenerativas.

Su legado

Jackson no solo fue un orador brillante y un activista incansable, sino que transformó el panorama político de los Estados Unidos al demostrar que un ciudadano afroestadounidense podía aspirar seriamente a la Casa Blanca décadas antes de la llegada de Barack Obama.

Pionero Electoral: Fue candidato a la nominación presidencial por el Partido Demócrata en dos ocasiones (1984 y 1988). Su campaña de 1988 fue especialmente histórica, logrando ganar en 13 estados y obteniendo casi 7 millones de votos, consolidando la "Coalición Arcoíris" (Rainbow Coalition), un movimiento que unía a minorías, trabajadores y sectores progresistas.}

Mano derecha de King: Jackson estuvo presente en el balcón del Lorraine Motel en Memphis el día del asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. Tras esa tragedia, fundó Operation PUSH y posteriormente la Coalición Rainbow PUSH, organizaciones clave en la promoción de la justicia económica y el registro de votantes.

Su lucha final contra la enfermedad

Aunque se mantuvo activo en la vida pública hasta sus últimos años —incluyendo una aparición en la Convención Nacional Demócrata de 2024—, su salud se había deteriorado notablemente.

En 2017, Jackson reveló que padecía la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, reportes médicos recientes indicaron que también enfrentaba una parálisis supranuclear progresiva (PSP), una condición neurológica rara que afectó gravemente su movilidad y capacidad de habla en los últimos meses.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.