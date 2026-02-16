Tiroteo en pista de hockey de Rhode Island deja dos muertos: atacante se quitó la vida en el sitio

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia familiar sacudió las instalaciones de una pista de hockey en Rhode Island, donde un tiroteo dirigido dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridos.

Según los informes preliminares de la policía y fuentes federales, el atacante abrió fuego contra sus propios familiares antes de quitarse la vida en el lugar.

Víctimas

Entre las víctimas fatales se encuentra una niña pequeña, un dato que añade una carga devastadora a este incidente ocurrido mientras equipos escolares disputaban un encuentro deportivo.

Agentes de la ATF y la Policía Estatal colaboran con las autoridades locales para esclarecer los motivos de esta disputa que transformó un espacio comunitario en una escena del crimen según informó CNN.

El tiroteo provocó el despliegue inmediato de operativos de seguridad y planes de reunificación para los estudiantes de las escuelas North Providence, Coventry y Saint Raphael Academy que se encontraban en el recinto.

Alerta máxima

Aunque las instituciones confirmaron que sus alumnos están a salvo, la comunidad enfrenta nuevamente el trauma de la violencia armada, a solo dos meses de la masacre en la Universidad de Brown que cobró la vida de dos estudiantes.

La seguridad en centros recreativos se mantiene como un tema importante para el estado, mientras el gobernador Dan McKee y las fuerzas del orden gestionan el impacto de este nuevo ataque en una de las zonas más vulnerables de Providence

