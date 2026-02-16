EASA elimina alertas sobre el espacio aéreo de Venezuela tras nueva evaluación: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La decisión de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) de retirar sus advertencias sobre Venezuela marca un cambio importante en la conectividad internacional del país.

Tras una nueva evaluación de riesgos, el organismo europeo eliminó la alerta que recomendaba evitar operaciones en el espacio aéreo venezolano.

Esta medida abre la posibilidad de reactivar rutas comerciales entre Caracas y varias ciudades de Europa, además de permitir nuevamente el sobrevuelo de aerolíneas europeas por territorio venezolano.

¿Qué establecía la advertencia anterior?

Hace unas semanas la EASA había emitido un boletín de zona de conflicto donde sugería a las compañías aéreas no operar en el espacio aéreo afectado.

La recomendación surgió en medio de tensiones geopolíticas y acciones militares que generaron preocupación sobre la seguridad de los vuelos civiles.

El documento, con vigencia temporal, instaba además a las aerolíneas a mantenerse atentas a cualquier actualización aeronáutica relacionada con la región.

