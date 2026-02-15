Congreso de Perú debate este martes la destitución del presidente: claves del juicio político contra José Jerí

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de Perú se prepara para una jornada decisiva este próximo martes 17 de febrero, cuando debata la posible destitución del presidente interino, José Jerí.

El mandatario, que asumió el cargo hace apenas cuatro meses tras la salida de Dina Boluarte, se encuentra en una posición frágil debido a graves acusaciones, informó EFE.

Ahora, el país enfrenta nuevamente la incertidumbre de un posible cambio de mando antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Un pleno extraordinario bajo presión

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó a través de sus redes sociales, la convocatoria a una sesión extraordinaria luego de que los legisladores lograran reunir 78 firmas, superando el mínimo necesario para sesionar durante el receso parlamentario.

El debate se centrará en siete pedidos de censura presentados por diversos bloques políticos, que acusan al presidente de "falta de idoneidad" e "inconducta funcional".

Para que la censura proceda y Jerí sea apartado del cargo, el Congreso necesita una mayoría simple, equivalente a 66 votos si asisten los 130 legisladores. De concretarse su salida, el Parlamento deberá elegir de inmediato a un nuevo presidente hasta el 28 de julio.

Sombras sobre el presidente Jerí

El descontento contra Jerí se intensificó tras revelarse una investigación fiscal por una cita encubierta con un empresario chino que mantiene negocios con el Estado. A este escándalo se sumó el pasado viernes una segunda indagación por su supuesta intervención en la contratación de nueve mujeres en diversas áreas del gobierno entre octubre y enero.

Aunque el mandatario negó haber cometido ilegalidades y asegura que no renunciará, su impopularidad se disparó del 43% al 61% en solo un mes. Los críticos señalan que las evidencias de mala gestión son suficientes para justificar su retiro, mientras que la fiscalía ya fijó el 2 de marzo como fecha para interrogarlo formalmente.

Inestabilidad política a las puertas de las elecciones

Si la moción de censura prospera el próximo martes, Perú sumaría a su octavo presidente en una década. Esta situación se produce en un clima de alta tensión, heredado de las masivas protestas por la inseguridad que provocaron la caída de Dina Boluarte en octubre pasado.

A pesar del caos político, el cronograma electoral sigue en marcha. Quien resulte elegido en los comicios de abril debería recibir la posta el 28 de julio, independientemente de si el país termina el periodo bajo el mando de Jerí o de un nuevo sucesor designado por el Congreso esta semana.

