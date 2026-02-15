Organizaron una falsa venta de vehículo para asaltar a una familia: un venezolano entre los detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido por su presunta responsabilidad en el asalto contra una familia, tras organizar una falsa venta de vehículo.

De acuerdo con la información que reveló la Fiscalía Local de Iquique (Chile) cuatro personas quedaron imputadas tras simular la venta de un vehículo para asaltar a una familia, la cual se dedicaba al comercio.

Los delincuentes intimidaron con armas a sus víctimas, los golpearon y sustrajeron sus pertenencias.

En la audiencia, la abogada asistente Marisel Ramallo expuso que, cerca de las 11:00 de la mañana del día de los hechos, las víctimas, quienes habían viajado desde Bolivia a Chile para realizar compras, se reunieron con los supuestos vendedores para concretar la compra del auto.

Una vez en el lugar, uno de los imputados, identificado por las autoridades como P.E.C.C., de nacionalidad chilena, les indicó que revisaran el vehículo y les ofreció guardar sus pertenencias en el maletero.

En ese momento, los otros tres asaltantes, A.L.R.C., de nacionalidad venezolana; A.Y.N.P., chileno; y D.E.M., colombiano, bajaron de otro vehículo e intimidaron a las víctimas con armas de fuego.

Posteriormente, las agredieron y sustrajeron sus bolsos con mercancías, celulares y dinero en efectivo, para luego huir.

Detienen a los ladrontes y recuperan lo robado

Tras la denuncia, personal de la policía chilena, con apoyo de cámaras de seguridad municipales, logró ubicar a los ladrones, quienes quedaron detenidos. Afortunadamente, los oficiales lograron recuperar los bienes robados.

Asimismo, se incautaron las armas utilizadas en el delito, dos de estas correspondían a réplicas plásticas no aptas para el disparo, mientras que una permanece en proceso de peritaje por parte de las autoridades competentes.

Finalmente, los cuatro imputados fueron formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación. Todos quedaron en prisión preventiva.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días, publicó BioBioChile.

