Maestra de guardería es despedida por agresión contra niña de cuatro años: el incidente quedó registrado en video

Una profesora resultó despedida tras cometer una insólita agresión contra una niña, quien presenta condición de trastorno del espectro autista, dentro de una guardería.

El incidente, que quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad, se viralizó rápidamente y causó indignación por la forma de actuar de la cuidadora contra la pequeña niña.

Las imágenes revelaron el momento cuando la empleada de la guardería lanzó un zapato, con el que golpea a la pequeña, de cinco años de edad y con autismo, en un centro de cuidado infantil en Inglewood, en Los Ángeles (EEUU).

Captan en video la agresión en una guardería

Tras lo ocurrido, la directora del centro de cuidado informó que las tres maestras que aparecen en el video fueron despedidas, informó Univisión.

Padres y líderes comunitarios exigieron una investigación y la posible radicación de cargos criminales contra la implicada.

El hecho ocurrió en la guardería Centro de Desarrollo Destiny. A pesar de que fue captada lanzando un zapato desde un extremo del salón hacia la niña pequeña durante hora de la siesta de los infantes, la maestra dijo que su intención era asustarla, no golpearla.

Además de la cruel acción de la docente, se pudo observar como sus compañeras, aparentemente impresionadas por lo que hizo, se quedaron en silencio, mientras trataban de cubrir sus risas.

Maltrato infantil en Los Ángeles

En Los Ángeles, el maltrato infantil está tipificado en la ley como toda acción contra un niño “por parte de un adulto o cuidador, que pueda causar daño físico, emocional o psicológico”.

Entre los tipos de maltratos que establece la entidad, se encuentra el abuso físico, este implica el uso intencional de la fuerza que podría causar lesiones corporales, dolor físico o discapacidad. Esto puede incluir golpes, patadas, sacudidas, quemaduras o cualquier forma de daño contra su cuerpo.

Según las circunstancias, puede haber una serie de leyes penales en el estado de California que podrían aplicarse si una persona actúa de manera inapropiada con un niño.

En el caso del abuso físico infantil, el Código Penal de California (artículo 273d) abarca las acciones de golpear o infligir castigos crueles o corporales a un menor.

El abuso físico contra un niño, si se acusa como un delito menor, puede acarrear una sentencia de hasta un año en una cárcel del condado. En cambio, si es un delito grave, la sentencia es de dos a seis años de prisión estatal.

