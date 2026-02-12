Comercio y romance: conoce la ciudad que lidera la distribución de flores en San Valentín

Suscríbete a nuestros canales

La industria floral experimenta su pico de actividad más alto durante el mes de febrero en todo el territorio de Estados Unidos (EEUU). Los preparativos logísticos comienzan con semanas de antelación para garantizar que cada producto mantenga su frescura y calidad final.

Los exportadores de Colombia y Ecuador concentran gran parte de su esfuerzo anual en satisfacer la demanda masiva de esta festividad. Esta temporada representa un motor económico vital para miles de trabajadores que cultivan, cortan y empacan las variedades más populares.

El flujo de mercancía aérea alcanza niveles récord para cumplir con los plazos de entrega en las principales ciudades del país. Las autoridades portuarias y aduaneras refuerzan sus operativos de inspección para agilizar el paso de estos productos altamente perecederos.

Miami es el principal centro logístico de entrada para la venta de flores por San Valentín al recibir el 90% de las importaciones. El Aeropuerto Internacional de la ciudad funciona como el epicentro de distribución para miles de toneladas de rosas de Latinoamérica.

¿Cómo impacta el mercado internacional en la venta de flores por San Valentín?

Colombia lidera la oferta global de rosas hacia Norteamérica, seguida muy de cerca por la producción de alta calidad de Ecuador. Otros mercados internacionales de gran relevancia para estos países incluyen a naciones como Canadá, Rusia, Japón e Inglaterra.

Según datos de la Voz de América, esta festividad genera cerca del 30% de los ingresos anuales para los exportadores. La rosa roja destaca como la flor predominante y más solicitada por los consumidores durante esta fecha tan especial.

Aunque EEUU importa la mayoría de su inventario, el estado de California lidera la producción nacional de rosas dentro del país. Los grandes centros de distribución reparten la carga hacia los puntos de venta minoristas en las metrópolis más pobladas.

¿Qué rol desempeña la logística en la venta de flores por San Valentín?

La eficiencia en el transporte aéreo resulta crucial para que los pétalos no sufran daños durante las horas de vuelo internacional. El Aeropuerto de Miami cuenta con infraestructura refrigerada de primer nivel para procesar la enorme carga que llega cada madrugada.

Los floricultores aplican técnicas avanzadas de hidratación y empaque para extender la vida útil de las rosas rojas tras el corte. El mercado estadounidense se mantiene como el mayor importador mundial de flores frescas gracias a este aceitado sistema de distribución.

La coordinación entre aerolíneas y empresas de logística terrestre permite que el producto llegue a las manos del cliente en tiempo récord. El éxito de la campaña depende de una cadena de frío ininterrumpida desde los Andes hasta las floristerías locales.

¿Cuál es la relevancia económica de la venta de flores por San Valentín?

El sector genera empleos directos e indirectos en toda la región, desde los cultivadores en Sudamérica hasta los repartidores en EEUU. Los ingresos percibidos en febrero aseguran la estabilidad financiera de muchas empresas agrícolas durante el resto del año fiscal.

La demanda de rosas rojas impulsa no solo el comercio floral, sino también industrias complementarias como el empaque y el transporte especializado. Cada año, la cifra de importaciones crece debido al aumento de las ventas mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles.

Miami reafirma su posición estratégica como la puerta de entrada de las flores latinoamericanas hacia el resto del mundo desarrollado. La ciudad vive sus días más intensos bajo el aroma de millones de rosas que simbolizan el amor y la economía global.

