Conoce dónde puedes casarte sin jueces ni testigos en EEUU

Varios estados en EEUU se han consolidado como los destinos más accesibles para formalizar uniones civiles debido a la reducción de trabas burocráticas.

A diferencia de otras regiones donde se exigen análisis de sangre o esperas de varios días tras obtener la licencia, entidades como Alabama, Colorado y Nevada permiten concretar el proceso de manera casi inmediata. Esta flexibilidad ha convertido estos lugares en centro de interés para parejas que buscan agilizar su estatus legal.

La ausencia de intermediarios en Colorado y Alabama

En el estado de Colorado destaca la figura del "auto-solemnización". Este mecanismo legal permite que la pareja oficie su propia boda sin necesidad de un juez, ministro o testigos externos. Los interesados solo deben presentar una identificación válida y pagar una tasa administrativa para que el documento sea vinculante. Por su parte, Alabama eliminó por completo la necesidad de una ceremonia; el matrimonio se hace efectivo mediante la entrega de un formulario notariado ante el tribunal del condado, eliminando el paso de la licencia previa.

"La ley de Colorado no requiere pruebas de sangre ni testigos. Hemos diseñado este servicio para que sea uno de los más fáciles de acceder en el país, permitiendo incluso que las parejas se casen a sí mismas en entornos naturales si así lo desean", explicó un portavoz administrativo del Registro Civil de Colorado.

Nevada y la eficiencia de Las Vegas

Nevada continúa liderando las estadísticas de bodas rápidas gracias a que sus oficinas de registros funcionan bajo horarios extendidos, incluso durante feriados. El condado de Clark, donde se ubica Las Vegas, procesa licencias de matrimonio en cuestión de minutos y no impone un tiempo de reflexión obligatorio. Una vez obtenido el permiso, el enlace puede realizarse al instante en cualquier capilla autorizada del estado.

Las autoridades de los registros civiles defienden estos modelos como una forma de modernizar la administración pública y fomentar el turismo de eventos matrimoniales.

"Atendemos a unas 120.000 parejas al año. El proceso en el condado de Clark es sumamente sencillo: ambos interesados deben presentarse, mostrar su identificación y en unos 15 minutos ya tienen su licencia", indicó una fuente oficial del Marriage License Bureau de Las Vegas.

