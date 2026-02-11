¿Vas a tener un bebé en 2026? Conoce las reglas de nombres y apellidos en Nueva York y Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

Elegir el nombre de un hijo es uno de los momentos más especiales para una familia, pero en estados como Nueva Jersey y Nueva York, la libertad creativa tiene límites legales.

Al 11 de febrero de 2026, las autoridades estatales han reforzado la vigilancia en los registros hospitalarios para evitar nombres que puedan causar problemas legales, migratorios o de identidad en el futuro de los menores.

Aunque no existe una lista "negra" de nombres comunes, el Código Administrativo establece prohibiciones claras sobre el uso de símbolos, números y obscenidades que podrían invalidar un certificado de nacimiento.

Los 11 casos de nombres prohibidos o rechazados

Basado en los fallos judiciales y las guías de los Registradores Civiles de los últimos meses, estos son los 11 tipos de nombres que no podrás inscribir legalmente:

Números arábigos: nombres como "7" o "10" (ejemplo: Se7en). Símbolos o caracteres especiales: no se permite el uso de @, #, *, $ o !. Obscenidades o insultos: cualquier palabra considerada vulgar o denigrante en inglés o español. Títulos oficiales o nobiliarios: nombres como "King" (Rey), "Queen" (Reina), "Judge" (Juez) o "Majesty" son rechazados por ser títulos de autoridad. Longitud excesiva: en Nueva York, el nombre no puede superar los 30 caracteres y el apellido los 40.

Si el nombre es muy largo, el sistema lo "corta" automáticamente, lo que puede causar que el nombre legal no coincida con el nombre real.

Nombres de figuras históricas de odio: nombres asociados con crímenes contra la humanidad (ejemplo: Adolf Hitler). Combinaciones de números y letras: (Ejemplo: R2D2 o XÆA-12). Signos de puntuación como nombres únicos: no puedes registrar a un bebé solo con un signo de interrogación o un punto. Nombres que inciten a la violencia: palabras que representen armas o actos violentos explícitos. Marcas registradas: nombres que sean puramente comerciales (ejemplo: Pepsi o Google). Ilegibilidad absoluta: combinaciones de letras que no formen una estructura fonética reconocible y dificulten trámites oficiales.

Ejemplos de nombres ilegales en Nueva Jersey, Nueva York y EEUU en general:

Rey, Reina, Dios mío, III, Papá Noel, Majestad, Adolf Hitler, Nutella, Mesías, @, 1069

El proceso en Nueva Jersey: tienes 5 días

El registro comienza en el hospital y los padres tienen cinco días para firmar el formulario.

Si el nombre propuesto viola alguna de las reglas anteriores o si los padres no se ponen de acuerdo en ese plazo, el Registrador Estatal tiene la facultad de intervenir.

En casos extremos, el funcionario puede asignar el apellido del menor por oficio para no retrasar el trámite legal.

Consejos para padres hispanos

Cuidado con las tildes y la "Ñ": aunque culturalmente son vitales, muchos sistemas informáticos de EEUU (como los de Seguridad Social o Inmigración) todavía no procesan bien los acentos.

Pregunte en su hospital si su estado permite caracteres del alfabeto español; de lo contrario, el nombre podría aparecer con errores en su tarjeta de residente o pasaporte.

El orden de los apellidos: En EEUU lo común es un solo apellido.

Si desea usar ambos (paterno y materno), asegúrese de unirlos con un guion (ejemplo: García-López) para que el sistema no confunda el primer apellido con un segundo nombre (Middle Name).

Trámites migratorios: un error en el acta de nacimiento puede retrasar años la obtención de un pasaporte o la regularización de estatus.

Verifique que el nombre escrito en el hospital coincida exactamente con cómo desea que aparezca en todos los documentos futuros.

