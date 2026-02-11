EEUU endurece medidas: pasaportes serán revocados a padres con deudas de manutención infantil

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha decidido llevar al siguiente nivel una ley que ha permanecido "dormida" parcialmente durante tres décadas.

A partir de este febrero de 2026, el Departamento de Estado comenzará a revocar de forma proactiva los pasaportes de aquellos ciudadanos y residentes que tengan deudas significativas de manutención infantil (child support).

Anteriormente, la ley de 1996 solo impedía que una persona renovara su pasaporte si debía más de $2.500.

Sin embargo, bajo la nueva directriz, el gobierno no esperará a que usted solicite un trámite de renovación. Es decir, si los datos del Departamento de Salud (HHS) muestran una deuda sustancial, su documento de viaje actual quedará invalidado automáticamente.

En resumen, se trata de la activación de la "revocación proactiva", quitarlo mientras está vigente.

¿Quiénes están en riesgo inmediato?

Debido al volumen de deudores, las autoridades federales han confirmado que el proceso se realizará por etapas:

Fase 1 (Actual): padres que deben más de $100.000. Este grupo selecto ya está recibiendo notificaciones y tiene un plazo breve para entrar en un plan de pagos antes de la revocación total.

padres que deben más de $100.000. Este grupo selecto ya está recibiendo notificaciones y tiene un plazo breve para entrar en un plan de pagos antes de la revocación total. Fase 2: el umbral irá bajando gradualmente hasta alcanzar la cifra legal establecida de $2.500.

Además, recuerde que para 2026, el IRS ha ajustado los créditos por hijos. Sin embargo, si usted debe manutención, el gobierno puede interceptar sus reembolsos de impuestos para cubrir la deuda pendiente.

El proceso: ¿Cómo funcionará la revocación?

Cruce de datos: el Departamento de Salud enviará mensualmente la lista de deudores morosos al Departamento de Estado. Notificación: el afectado recibirá una carta informando sobre la intención de revocar el documento. Periodo de gracia: se otorgará un tiempo limitado para que el padre o madre se comunique con la agencia local de manutención infantil de su estado y establezca un acuerdo de pago. Invalidez: si no hay acuerdo, el pasaporte será marcado como inválido en los sistemas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que podría causar problemas graves al intentar reingresar al país o viajar al extranjero.

¿Qué dicen las autoridades?

Funcionarios bajo anonimato señalaron que esta medida busca enviar un mensaje claro: "Los padres deben cumplir con sus obligaciones morales y legales hacia sus hijos".

Desde su creación, este programa ha recaudado más de $620 millones en pagos atrasados, demostrando ser una de las herramientas de cobro más efectivas del gobierno federal.

¿Qué hacer si tienes una deuda?

Si usted sabe que tiene un atraso en su pensión alimenticia, tome estas medidas para proteger su documento de identidad:

Verifique su estatus: contacte a la oficina de Child Support de su condado o estado. No espere a que el Departamento de Estado le envíe la carta de revocación.

contacte a la oficina de Child Support de su condado o estado. No espere a que el Departamento de Estado le envíe la carta de revocación. Negocie un plan de pagos: la ley permite detener el proceso de revocación si usted demuestra que ha comenzado a pagar. Una vez que llegue a un acuerdo, la agencia estatal notificará al HHS y este, a su vez, al Departamento de Estado para remover su nombre de la "lista negra".

Tenga en cuenta que organizaciones como Legal Aid en Florida, Texas y California ofrecen clínicas gratuitas para ayudar a padres de bajos ingresos a renegociar sus cuotas de manutención si sus ingresos han bajado.

Casos de emergencia: si necesita viajar por una emergencia familiar o médica, pero su pasaporte está bloqueado, puede solicitar una excepción temporal si demuestra que ha hecho un pago de buena fe.

