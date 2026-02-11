Tirotean a pasajero en estación del Metro de Nueva York: el primer homicidio del año el el transporte público

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo, cuando se encontraba en un andén del Metro de Nueva York. Se trata de la primera víctima de homicidio en el transporte público de este 2026.

El incidente ocurrió en una estación de El Bronx, poco antes de las 3:00 de la tarde de este martes, específicamente en el andén de B/D 170th St en Grand Concourse.

Luego de que se reportara la balacera, los agentes de emergencia encontraron al hombre con disparos en el muslo y la ingle. De inmediato, lo trasladaron al Hospital Lincoln, donde lo declararon muerto.

Los implicados eran conocidos por la policía

Las autoridades informaron que la víctima era conocida por la policía por frecuentar el Metro. Además, se pudo conocer que el tiroteo aparentemente se originó tras una disputa, reseñó ABC News.

De acuerdo con Univisión, se trató de una pelea que inició en un vagón de metro y se extendió a la plataforma de la estación de la calle 170.

Las autoridades informaron que un hombre sospechoso, también conocido por la policía, huyó de la estación, vestido con una chaqueta azul y una sudadera con capucha color crema.

La policía registraba un edificio cercano en procura de hallarlo. Ahora, las autoridades solicitan a la ciudadanía reportar cualquier información que pudiera llevar a la captura del implicado.

Muertes en el metro de Nueva York en lo que va de año

A pesar de que este crimen se calificó como el primer homicidio de este año en el metro de Nueva York, otros incidentes fatales en el medio de transporte se han registrado en lo que va de año.

La semana pasada un hombre que se encontraba en el andén de una estación en Times Square murió al ser arrollado por un tren y arrastrado bajo sus ruedas, reseñó El Diario NY.

Ese último fue el segundo incidente fatal en menos de 24 horas, luego de que un perro fuese electrocutado el caer a las vías tras escaparse de su dueño en una estación en el Distrito Financiero.

En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times.

Los hechos de violencia son constantes en el Metro y los buses públicos del MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varias problemáticas de la ciudad, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias”, resumió CNN a finales de 2024.

