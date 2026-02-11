Ventas de vehículos en Venezuela suben 158% en enero: sector automotriz prevé balance para este 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) anunció un panorama optimista para el mercado nacional tras reportar la venta de 3.463 vehículos durante el mes de enero.

Dicha cifra representa un aumento del 158 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1.341 unidades.

Según Eduardo Cáceres, presidente de la institución, este impulso permitirá que el sector crezca por encima del 50 % anual, apoyado en una mejoría del consumo y las proyecciones de crecimiento económico del país.

Sector en crecimiento

El objetivo principal del gremio es cerrar el año 2026 con más de 50.000 unidades comercializadas en todo el territorio nacional. Para lograrlo, las 19 empresas que actualmente integran la cámara (que incluyen marcas de diversos orígenes como Toyota, Ford, Hyundai y varias firmas chinas) apuestan por la transparencia de datos y una oferta variada.

La meta es adaptar los modelos disponibles a los diferentes presupuestos de los venezolanos, ofreciendo desde carros compactos hasta camiones de carga pesada.

Un mercado en expansión y con más marcas

Aunque Cavenez agrupa actualmente a 19 empresas oficiales, el gremio detectó que en Venezuela ya compiten más de 46 marcas diferentes. Ante esta realidad, la cámara busca integrar a estos nuevos actores para formalizar el sector y ofrecer mayor seguridad a los compradores.

El presidente de la institución confirmó que ya existen conversaciones avanzadas con varias de estas empresas para que se sumen al gremio próximamente.

Cifras históricas y balance actual

El sector automotor vivió su mejor momento en el año 2007, cuando se vendieron más de 500.000 vehículos. Si bien las cifras actuales son menores, el repunte reciente es significativo: en 2025 se vendieron 38.610 unidades, un aumento del 119.9 % respecto al año previo.

De esos vehículos, el 41 % fue ensamblado en plantas nacionales, mientras que el resto fueron importados, demostrando que la industria local aún mantiene su capacidad de producción.

Transparencia y confianza para el consumidor

Uno de los pilares de la nueva gestión de Cavenez es el manejo de datos reales para combatir la desinformación. Al ofrecer cifras oficiales y verificar que sus afiliados cumplan con las normativas vigentes, el gremio garantiza que los usuarios puedan realizar compras seguras.

Además, se espera que durante el transcurso de 2026 la oferta de modelos siga creciendo, permitiendo que el consumidor elija el vehículo que mejor se adapte a su capacidad económica y expectativas.

