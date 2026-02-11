Pronóstico Inameh: calor y estabilidad atmosférica predominan en Venezuela este 11 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que para la jornada de hoy predomina una atmósfera estable en gran parte del territorio nacional, producto de la presencia de una dorsal de alta presión. Esto se traduce en escasa nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones en la mayoría de los estados, consolidando la temporada seca en el país.

Pronóstico Detallado

Región Central y Capital: se esperan cielos despejados durante la mañana y nubosidad parcial sin lluvias en horas de la tarde. En Caracas, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 28°C.

Llanos Centrales y Occidentales: persiste la fuerte incidencia solar. Se estiman temperaturas máximas de hasta 38°C en los estados Guárico, Apure y Barinas, lo que mantiene en nivel alto el riesgo de incendios forestales (Índice de Propagación de Incendios).

Zonas con lloviznas: el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste podría generar mantos nubosos con lluvias dispersas en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y el sur del Lago de Maracaibo.

Situación Hidrometeorológica

se prevé fuerte marejada con olas de hasta 1.5 metros de altura en el Golfo de Venezuela y el Delta del Orinoco, mientras que en la Zona Insular y el Litoral Central el oleaje se mantendrá en 1 metro.

