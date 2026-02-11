Gobierno desmiente información de Bloomberg sobre el envío de petróleo venezolano a este país

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Comunicación en información de Venezuela, califico de fake la información difundida por la agencia de noticias bloomberg sobre el envío de petróleo venezolano a Israel.

Hasta ahora, el gobierno nacional ha confirmado un acuerdo energético con Estados Unidos, para la venta de petróleo. Igualmente ha defendido la relación comercial con hidrocarburos que mantiene con Rusia y China.

¿Qué publicó Bloomberg?

"Venezuela está enviando su primer cargamento de crudo a Israel en años, a medida que las exportaciones del país latinoamericano se abren tras la captura de su presidente Nicolás Maduro", indica el reportaje..

"El cargamento está siendo transportado a Bazan Group, el principal procesador de crudo del país mediterráneo, dijeron personas con conocimiento del acuerdo, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública", señaló en su artículo.

Hasta el momento, las autoridades israelíes tampoco han confirmado dicha información, ni el gobierno del presidente Donald Trump.

