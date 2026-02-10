Primera imagen de Juan Pablo Guanipa en arresto domiciliario

Suscríbete a nuestros canales

El dirigente opositor y exdiputado Juan Pablo Guanipa se encuentra actualmente en su residencia tras recibir una medida de prisión domiciliaria, y se dio a conocer su primera imagen en redes sociales.

En redes sociales fue difundida una imagen del exdiputado sentado en su casa en la que se muestra un grillete electrónico en su tobillo derecho como parte de las condiciones impuestas para su permanencia en su hogar.

La imagen fue difundida luego de ser trasladado a su hogar en Maracaibo este martes, luego de ser excarcelado y posteriormente recapturado, según el Ministerio Público en un comunicado el lunes.

Confirmación la llegada de Guanipa a su hogar

El entorno familiar del político validó el traslado a través de canales oficiales. Su hijo, Ramón Guanipa, declaró mediante la red social X que oficialmente su padre estaba en su casa en Maracaibo.

A pesar del traslado, los familiares mantienen su postura respecto a la condición jurídica del dirigente. Ramón Guanipa enfatizó que su padre continúa "injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos".

Excarcelaciones que ya cumplieron un mes

Asimismo, extendió un agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, por "su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

La situación de Guanipa se enmarca en un proceso de excarcelaciones que inició el pasado 8 de enero. De acuerdo con cifras del gobierno encargado de Venezuela, 897 personas han sido liberadas desde diciembre.

