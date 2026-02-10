Inicia pago de bono a los adultos mayores: 10 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través de la Plataforma Patria, inició la entrega del pago 100 % Amor Mayor correspondiente a febrero.

La bonificación está activa para millones de pensionados en todo el país registrados en la plataforma virtual.

¿Cómo retirar los fondos?

Una vez que se notifique el pago de 130 bolívares, los beneficiarios deben ingresar al portal www.patria.org.ve, dirigirse a la pestaña "Inicio", seleccionar "Protección Social" y aceptar la asignación.

Para quienes deseen inscribirse por primera vez en Amor Mayor, deben utilizar la aplicación veQR y seleccionar la opción correspondiente.

Este beneficio se otorga mensualmente a quienes cumplan con la edad legal, estén registrados en el sistema Patria y no perciban pensiones por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

