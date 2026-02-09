Restaurante mexicano regala comida a agentes de ICE y desata furia en Arizona

Suscríbete a nuestros canales

El restaurante Sammy’s Mexican Grill, ubicado en Arizona, enfrenta un boicot masivo tras viralizarse su política de ofrecer alimentos sin costo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sus propietarios, Betty y Jorge Rivas, de origen mexicano y salvadoreño respectivamente, defienden abiertamente su postura.

Según detalla Mundo Now, lo hacen mediante propaganda política y mensajes de apoyo a los operativos de deportación en sus redes sociales.

Debate

Esta situación genera un intenso debate ético en la comunidad local, donde los críticos señalan el gesto como una contradicción directa hacia sus raíces latinas, mientras que los dueños refuerzan su lealtad a las políticas de seguridad nacional actuales.

Este caso evoca incidentes similares documentados a lo largo de 2025, como el ocurrido en un establecimiento de comida rápida en Texas que cerró temporalmente tras recibir amenazas por alojar operativos tácticos en sus instalaciones.

Polarización

La polarización política en el sector comercial aumentó este año tras la implementación de nuevas directrices federales de vigilancia, lo cual es importante para entender la vulnerabilidad de los negocios que deciden tomar partido en temas migratorios.

Mientras algunos sectores aplauden el respaldo a la autoridad, gran parte de la clientela habitual percibe estas alianzas como una vulneración a la confianza de la comunidad migrante que sostiene la economía del estado.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.