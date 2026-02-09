Air Europa reactiva sus vuelos a Venezuela: fecha y frecuencias

Suscríbete a nuestros canales

La compañía aérea Air Europa anunció oficialmente que retomará su conectividad con Venezuela a partir del próximo 17 de febrero. Esta decisión marca el regreso de la aerolínea española al mercado venezolano tras un periodo de interrupción en sus servicios habituales.

La reactivación de las rutas se realizará de manera escalonada durante el mes de febrero. La empresa detalló los días específicos en los que se ejecutarán las primeras frecuencias para normalizar el traslado de pasajeros entre ambos destinos.

"Estamos iniciando la reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela, con los primeros vuelos previstos para los días 17, 20 y 22 de febrero", precisó Air Europa a través de un comunicado en su portal web oficial.

Meses de suspensiones de vuelos

La pausa en las operaciones de Air Europa, al igual que en otras firmas del sector, se produjo como respuesta a una alerta aérea emitida por los Estados Unidos el pasado 21 de noviembre. Dicha advertencia señalaba riesgos potenciales derivados de la actividad militar en la región del Caribe.

La situación cambió el 3 de enero, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos retiró la prohibición que impedía a las aerolíneas comerciales sobrevolar dicha zona geográfica, permitiendo así la planificación de nuevos itinerarios.

Situación de otras aerolíneas internacionales

Con este anuncio, Air Europa se une a un grupo de empresas que ya han confirmado el restablecimiento de sus enlaces con el país sudamericano. Compañías como TAP (Portugal), Avianca (Colombia) y Copa Airlines (Panamá) han hecho públicos sus respectivos planes de retorno.

Por su parte, la aerolínea Iberia mantiene una postura de cautela. Según reportes de la prensa española, la empresa se encuentra actualmente evaluando las condiciones y garantías de seguridad necesarias antes de fijar una fecha definitiva para reincorporar a Venezuela en su mapa de destinos activos.

