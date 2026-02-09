CALENDARIO

Serie de las Américas: ¿cuáles son los juegos de la semana?

Por 2001

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 03:55 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La Serie de las Américas, torneo que reúne a selecciones de Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se disputa hasta el 13 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y el Estadio Fórum La Guaira en Caracas y Macuto. Por supuesto, puedes disfrutar de los encuentros a través de la señal gratuita de Meridiano Televisión.

Juegos de la semana: Serie de las Américas

Lunes 9 de febrero – 1:30 p.m. Curazao vs Cuba

Martes 10 de febrero – 7:30 p.m. Venezuela vs Colombia

Miércoles 11 de febrero – 4:40 p.m. Cuba vs Colombia

Miércoles 11 de febrero – 7:30 p.m. Venezuela vs Curazao

Puedes ver los partidos en vivo y gratis por Meridiano Televisión, así como en alta definición a través de plataformas como SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go. La cobertura ofrece una emocionante narración, análisis de los especialistas en deportes y todos los detalles de cada inning para los fanáticos del beisbol.

No te pierdas ningún juego de la Serie de las Américas, por Meridiano Televisión.

