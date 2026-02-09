Cronograma febrero: fechas y montos de pago del Ingreso por Guerra Económica

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, el gobierno nacional comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de febrero, bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública.

Según las fechas de pagos anteriores, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

¿Cuándo comenzarán a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica de febrero?

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: viernes 13 de febrero, cobrarán 120 dólares indexados (aproximadamente 46 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: aproximadamente el 18 de febrero, cobrarán 112 dólares indexados (unos 42.900 bolívares a tasa BCV).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: del 20 al 23 de febrero, cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 19.200,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.