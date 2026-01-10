Plataforma Patria: conozca los bonos que se depositarán del 12 al 17 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria iniciará en las próximas horas la entrega de una serie de subsidios económicos destinados a diversos sectores de la población.

Estos pagos buscan ayudar a las familias venezolanas a cubrir gastos esenciales como la compra de alimentos, el pago de servicios básicos, recargas telefónicas y el acceso al cupo de gasolina subsidiada.

La asignación de estos recursos se realizará de forma progresiva y aleatoria a través de la plataforma digital.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto de notificación desde los números 3532 o 67373, confirmando el depósito del dinero en su monedero virtual.

Montos y bonos para esta semana

Varios grupos específicos recibirán transferencias directas durante la semana del 12 al 17 de enero. Entre las asignaciones confirmadas se encuentran:

Bono contra la Guerra Económica: 4.848 bolívares ($53,87).

4.848 bolívares ($53,87). Gran Misión Chamba Juvenil : 264,40 bolívares ($4,90).

: 264,40 bolívares ($4,90). Movimiento Somos Venezuela : 264,40 bolívares ($4,90).

: 264,40 bolívares ($4,90). Primer Bono Especial de enero: 235 bolívares ($4,36).

(Los montos en divisas están calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela).

Bonos activos en el Sistema Patria

Desde mediados del año pasado, el Gobierno implementó el Bono Único Familiar, por un monto de 45.000 bolívares.

Esta modalidad agrupa en un solo pago los montos que antes se entregaban de forma separada por conceptos de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, simplificando el proceso de cobro para los jefes de familia.

Para el sector público, ya se activó el Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente a enero de 2026, por un monto de 15.000 bolívares.

Esta asignación está dirigida a trabajadores de nómina especial y los montos varían según el cargo y las funciones desempeñadas.

