¿Ganas más de $400 como trabajador autónomo? El cambio en las reglas del IRS que debes conocer antes de que sea tarde

El mundo laboral ha experimentado cambios significativos en los últimos años, convirtiendo el trabajo autónomo en un pilar fundamental de la economía global.

Para ayudar a los trabajadores independientes a cumplir con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha actualizado su Centro de Impuestos para Trabajadores Autónomos, una plataforma completa que orienta a los contribuyentes a navegar por las complejidades del sistema tributario estadounidense.

¿Quiénes deberían aprovechar este centro de impuestos?

El IRS tiene tres criterios principales para definir a un trabajador autónomo: aquellos que operan un negocio como propietarios únicos o contratistas independientes, los miembros de una sociedad colectiva que realizan actividades comerciales, y cualquier persona que trabaje por cuenta propia (esto incluye a quienes participan en la "gig economy" o economía de plataformas).

Si durante el año fiscal ganaste ingresos netos de $400 o más, el IRS te exige que presentes una declaración de impuestos.

¿Cuál es el proceso que deben seguir los trabajadores autónomos para el pago de impuestos ante el IRS?

Los procesos clave para cumplir con las obligaciones fiscales son fundamentales para cualquier autónomo. Navegar por el Centro de Impuestos ayuda a los usuarios a entender estos pasos esenciales de manera clara y organizada:

Obtención del Número de Identificación (EIN): Aunque muchos autónomos utilizan su Número de Seguro Social, el centro explica cómo solicitar un Número de Identificación del Empleador (EIN) si tienes planes de contratar personal o si deseas establecerte como una entidad legal.

Cálculo y pago de impuestos estimados: A diferencia de los empleados que reciben un salario, los autónomos no tienen retenciones automáticas en sus ingresos. Por eso, deben hacer pagos trimestrales estimados usando el Formulario 1040-ES si anticipan deber $1.000 o más.

Declaración del Impuesto sobre el Trabajo Autónomo (SE Tax): Este proceso incluye las contribuciones al Seguro Social y Medicare. El Centro de Impuestos explica cómo calcular este monto utilizando el Anexo SE.

Deducciones de Gastos de Negocio: El portal proporciona una lista completa de gastos deducibles, que van desde el uso de la oficina en casa hasta los gastos de kilometraje del vehículo, lo cual es crucial para reducir la carga tributaria de manera legal.

Obligaciones de presentación anual

Los trabajadores independientes suelen utilizar el Formulario 1040 y el Anexo C (Schedule C) para reportar sus ganancias o pérdidas netas.

El IRS subraya la importancia de llevar un registro financiero preciso durante todo el año, ya que esto ayuda a evitar auditorías o multas por pagos insuficientes.

Beneficios de la digitalización en el IRS

El Centro de Impuestos para Trabajadores Autónomos no solo proporciona formularios, sino también herramientas interactivas y videos educativos.

Estas herramientas permiten a los contribuyentes manejar sus pagos de manera electrónica a través de sistemas como Direct Pay, asegurando que los fondos se envíen a tiempo y se registren correctamente en su historial fiscal.

