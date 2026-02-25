Horóscopo del 25 de febrero: Es el momento perfecto para dar gracias a Dios

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

TAURO: Mercurio retrógrado te bendice y te ofrece la oportunidad para que cierres ciclos con todas las personas que están a tu alrededor que ya forman parte de tu pasado. Requieres dejar atrás a seres que ya no son positivos para ti y ahora te hacen un peso grande que frenan tu desarrollo y avance en la vida. Libérate y bendice el camino de ellos, enfócate más en ti y en tus metas para que puedas lograrlas de manera más segura.

GÉMINIS: Aquí tienes hoy un trígono positivo con Marte. Ejecuta las acciones que tienes en planificación. Tranquilo, todo saldrá de manera positiva y verás grandes beneficios en un tiempo muy corto. Debes dejar el miedo atrás y enfocarte solo en la energía del éxito. Este es el momento de tomar consciencia, estar más atento a la salud física y a tu nivel de energía en base a la visión del futuro que tienes en tu mente.

CÁNCER: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocando para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Tienes activo un trígono positivo con el Nodo Norte que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte si lo transitas o te quedas estático dónde estás en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.

LEO: Te invitamos a trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas del ser. Hay que tener mucho cuidado a nivel energético y de salud. Existe una oposición con Plutón muy prolongada que te está haciendo muchísimo daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico y sanar. Es de vital importancia revisar las creencias para rectificar y mejorar.

VIRGO: El Sol se coloca frente a ti, activando una oposición que puede debilitar tu energía vital y abrir grietas emocionales que requieren atención. Este tránsito no es castigo, sino espejo que refleja lo que aún no ha sido sanado, lo que pide ser liberado. No bajes la guardia. Tu salud física y emocional necesita cuidado consciente. Reconoce los procesos del pasado que te hirieron, pero no los arrastres más.

LIBRA: Plutón te ayuda para salir adelante y poder vencer todos los impedimentos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios oscuros. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se lograrán abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa con mejor calidad de vida para ti.

ESCORPIO: En estos momentos, el Universo te permite elegir tu futuro y eso lo hace a través de un trígono positivo con el Nodo Norte. Esta energía cósmica te obliga a tomar una decisión en la vida y te pide una definición del camino que debes transitar. Es muy importante tomar conciencia del poder elegir la vía que más te convenga, desde la sabiduría espiritual y la vibración interna de tu ser. Muy pocas personas pueden elegir su camino.

SAGITARIO: Conéctate con la energía transformadora de Plutón, una fuerza que ha estado transitando tu signo astrológico y te impulsa a avanzar cada día con alegría. Eres un maestro espiritual con una sabiduría profunda, producto de las valiosas experiencias que has atravesado. Hoy es el momento perfecto para dar gracias a Dios por la invaluable ayuda que te ha brindado en los momentos de mayor dificultad.

CAPRICORNIO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de qué es lo que quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular volver a iniciar todo.

ACUARIO: Dios siga bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo con Neptuno. Sientes que estás respaldado por el Universo. Ahora te consideras más alegre y positivo. Ya no estás solo, estás comprendiendo que nunca lo has estado. El Cosmos te está apoyando para que realices los cambios y ajustes necesarios, así puedas tener una mejor vida, más efectiva y llena de gozo. Disfruta este momento de gloria.

PISCIS: Es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positiva de Mercurio retrógrado y se activan todos los procesos del buen entendimiento asumiendo los errores del pasado. Es importante este instante que te permite relajarte y quitarte problemas en tu camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

