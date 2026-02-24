¿Quieres adelgazar sin arriesgar la salud ni gastar dinero?: Te contamos cómo lograr los mejores resultados sin salir de casa

Suscríbete a nuestros canales

Si pensabas que adelgazar sin salir de casa era imposible, te equivocas, una combinación de ejercicio constante y una dieta balanceada son la clave.

Por ejemplo, caminar rápido en el sitio y realizar ejercicios de fuerza; combinado con una dieta sana y equilibrada, dividir las porciones de comida, eliminar la ingesta de comida chatarra, son esenciales para conseguir el objetivo de perder peso sin poner en riesgo la salud ni gastar dinero.

¿Se puede adelgazar sin salir de casa?

Por supuesto, pero para ello, es esencial ser constante y disciplinado. Es decir, según los expertos, perder peso sin pagar un gimnasio o comprar máquinas o equipos adecuados para estos centros, sí se puede, y una opción es a través de los ejercicios de cardio y fuerza. Esta combinación ayuda a quemar calorías, tonificar y construir músculos.

Otra opción para mantenerse en forma y perder peso estando en la comodidad del hogar consiste en caminar. Este es un ejercicio saludable, que incluso puede resultar más beneficio que salir a correr kilómetros, pues tiene menos impacto sobre las articulaciones, por lo que se genera menor riesgo de sufrir lesiones.

¡Manos a la obra!

Caminar en el sitio es realmente efectivo para tonificar los músculos, mejorar la flexibilidad, la coordinación y la orientación; y, además, reducir la grasa corporal, sin embargo, es fundamental caminar de manera continua durante períodos de 5 a 10 minutos, mínimo.

Caminar en casa se le conoce como Walk at Home, y según las investigaciones, este método mejora el estado de ánimo, quema grasa y fortalece el sistema cardiovascular.

Leslie Sansone, una instructora de fitness estadounidense diseñó esta técnica para mantenerse activo y adelgazar sin salir de casa. La creadora apunta que no se trata de deambular de un lado a otro, sino de caminar de manera continua mientras se maneja la respiración durante períodos de 5 a 10 minutos, los cuales pueden ir aumentando progresivamente.

En total, Sansone propone dedicar al Walk at home unos 20 minutos al día con una frecuencia de tres a cuatro veces a la semana.

Es decir, se trata de rutinas sencillas que combinan caminar con sentadillas, zancadas, patadas, saltos abriendo y cerrando las piernas y los brazos, y elevación de rodillas.

Cabe acotar que, la marcha se debe iniciar con simples movimientos y luego según cada persona se va aumentando de nivel o intensidad, e incluso incorporando pesas y hasta ejercicios de fuerza.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube